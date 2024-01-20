Купянск утром обстреляли россияне: один из снарядов не разорвался, его обнаружили на крыше

Российские войска сегодня утром обстреляли Купянск Харьковской области, есть повреждения жилого дома, на крыше обнаружили снаряд, который не сдетонировал. Об этом сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Сегодня около 05:00 произошел вражеский обстрел города Купянск. Предварительно - оккупанты били из артиллерии. Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили снаряд, который не сдетонировал. Информация о пострадавших не поступала - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов области, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

"ВСУ отбили 12 атак врага возле Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Берестового Купянского района", - сообщил Синегубов.

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