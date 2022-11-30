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Кулеба зустрівся з главами МЗС G7: пояснив, як можна позбутися дефіциту електроенергії в Україні

Кулеба зустрівся з главами МЗС G7: пояснив, як можна позбутися дефіциту електроенергії в Україні

Київ • УНН

 • 1130879 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи на зустрічі глав МЗС країн G7 у румунському Бухаресті, назвав два шляхи для подолання дефіциту електроенергії в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт МЗС.

Деталі

"Перший варіант – це купувати електроенергію в ЄС. Але на ринку ЄС ціни значно вищі ніж в Україні, тому потрібна буде додаткова фінансова підтримка", – зазначив Кулеба.

За його словами, другий спосіб передбачає забезпечення України необхідним енергетичним обладнанням, трансформаторами та генераторами, які допоможуть компенсувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру.

Також глава МЗС подякував США за надання Україні 53 млн доларів для термінової закупівлі енергетичного обладнання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США нададуть Україні 53 млн доларів на підтримку енергосистеми

Міністр зазначив, що з 10 жовтня росія запустила по Україні понад 600 ракет та атакувала критичні об’єкти інфраструктури. Він підкреслив, що ворог продовжуватиме ракетний терор.

"Критично важливо забезпечити Україну необхідним обладнанням для відновлення електричних потужностей. Але не менш важливо продовжувати надавати допомогу для захисту цього обладнання від повторних атак, зокрема шляхом постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо

Кулеба зустрівся з главою МЗС Польщі. Вони обговорили посилення України взимку.

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