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Кулеба встретился с главами МИД G7: объяснил, как можно избавиться от дефицита электроэнергии в Украине

Кулеба встретился с главами МИД G7: объяснил, как можно избавиться от дефицита электроэнергии в Украине

Киев • УНН

 • 1130877 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на встрече глав МИД стран G7 в румынском Бухаресте, назвал два пути для преодоления дефицита электроэнергии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД.

Детали

"Первый вариант – это покупать электроэнергию у ЕС. Но на рынке ЕС цены значительно выше, чем в Украине, поэтому потребуется дополнительная финансовая поддержка", – отметил Кулеба.

По его словам, второй способ предполагает обеспечение Украины необходимым энергетическим оборудованием, трансформаторами и генераторами, которые помогут компенсировать поврежденную энергетическую инфраструктуру.

Также глава МИД поблагодарил США за предоставление Украине 53 млн долларов для срочной закупки энергетического оборудования.

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Министр отметил, что с 10 октября россия запустила по Украине более 600 ракет и атаковала критические объекты инфраструктуры. Он подчеркнул, что враг будет продолжать ракетный террор.

"Критически важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для восстановления электрических мощностей. Но не менее важно продолжать оказывать помощь для защиты этого оборудования от повторных атак, в частности, путем поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны", – подытожил Кулеба.

Напомним

Кулеба встретился с главой МИД Польши. Они обсудили усиление Украины зимой.

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