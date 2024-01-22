Кулеба закликав міністрів країн ЄС надати Україні більше зброї та конфіскувати активи рф

Україна закликає ЄС збільшити постачання зброї, затвердити довгострокову програму підтримки, конфіскувати активи рф і перервати постачання до росії критичних компонентів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у понеділок під час виступу на першій у цьому році Раді міністрів закордонних справ ЄС, якого зацитувало МЗС, пише УНН.

Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", "NASAMS", IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна - заявив Кулеба.

Глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Кулеба також зазначив, що Україна розраховує на швидкі кроки вже у першій половині 2024 року задля практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС, зокрема схвалення переговорної рамки та проведення першої міжурядової конференції.

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"Ми маємо зберігати темп, проводячи скрінинг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року", - підкреслив глава МЗС України.

Кулеба окремо підкреслив важливість схвалення 1 лютого Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 мільярдів євро.

"Це фінансування важливе для фінансової стабільності, функціонування державних інституцій та економіки України на тлі російської агресії. Його схвалення буде найкращою інвестицією в безпеку Європи", - наголосив він.

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Голова МЗС також зауважив, що росія досі має змогу отримувати деякі технології та обладнання, включно з чіпами та мікросхемами, які використовує для виробництва зброї.

"Необхідна заборона на постачання товарів подвійного призначення та низки цивільних товарів, які росія використовує для виробництва зброї. Ваші країни мають одні з найкращих фінансових розвідок світу, які здатні виявити та заблокувати відповідні бізнес-схеми", - зазначив міністр.

Кулеба також закликав пришвидшити затвердження наступного пакету санкцій проти рф. Також висловив сподівання щодо успішного проведення роботи із пошуку механізмів використання заморожених активів росії для відновлення України.

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"Всі заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації наслідків російської агресії, оборони та відновлення України. Шляхи втілення цього рішення можуть та мають бути знайдені ЄС спільно з "Групою семи". Для цього є всі міжнародно-правові підстави. росія визнана агресором у низці резолюцій Генасамблеї ООН, а отже несе відповідальність за компенсацію завданої шкоди. Немає більш справедливого рішення, ніж зробити це із використанням заморожених російських активів", - зауважив глава МЗС.