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Кулеба закликав міністрів країн ЄС надати Україні більше зброї та конфіскувати активи рф

Кулеба закликав міністрів країн ЄС надати Україні більше зброї та конфіскувати активи рф

Київ • УНН

 • 24137 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міністрів країн ЄС збільшити поставки зброї, затвердити довгострокову програму підтримки, конфіскувати російські активи та перервати постачання до росії критичних компонентів.

Україна закликає ЄС збільшити постачання зброї, затвердити довгострокову програму підтримки, конфіскувати активи рф і перервати постачання до росії критичних компонентів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у понеділок під час виступу на першій у цьому році Раді міністрів закордонних справ ЄС, якого зацитувало МЗС, пише УНН

Зміцнення ППО залишається пріоритетом. "Патріоти", "NASAMS", IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна

- заявив Кулеба.

Глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Кулеба також зазначив, що Україна розраховує на швидкі кроки вже у першій половині 2024 року задля практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС, зокрема схвалення переговорної рамки та проведення першої міжурядової конференції.  

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"Ми маємо зберігати темп, проводячи скрінинг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року", - підкреслив глава МЗС України.

Кулеба окремо підкреслив важливість схвалення 1 лютого Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 мільярдів євро.

"Це фінансування важливе для фінансової стабільності, функціонування державних інституцій та економіки України на тлі російської агресії. Його схвалення буде найкращою інвестицією в безпеку Європи", - наголосив він.

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Голова МЗС також зауважив, що росія досі має змогу отримувати деякі технології та обладнання, включно з чіпами та мікросхемами, які використовує для виробництва зброї.

"Необхідна заборона на постачання товарів подвійного призначення та низки цивільних товарів, які росія використовує для виробництва зброї. Ваші країни мають одні з найкращих фінансових розвідок світу, які здатні виявити та заблокувати відповідні бізнес-схеми", - зазначив міністр.

Кулеба також закликав пришвидшити затвердження наступного пакету санкцій проти рф. Також висловив сподівання щодо успішного проведення роботи із пошуку механізмів використання заморожених активів росії для відновлення України.

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"Всі заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації наслідків російської агресії, оборони та відновлення України. Шляхи втілення цього рішення можуть та мають бути знайдені ЄС спільно з "Групою семи". Для цього є всі міжнародно-правові підстави. росія визнана агресором у низці резолюцій Генасамблеї ООН, а отже несе відповідальність за компенсацію завданої шкоди. Немає більш справедливого рішення, ніж зробити це із використанням заморожених російських активів", - зауважив глава МЗС.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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