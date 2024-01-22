Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф

Украина призывает ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать активы рф и прервать поставки в россию критических компонентов. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в понедельник во время выступления на первом в этом году Совете министров иностранных дел ЕС, которого процитировало МИД, пишет УНН.

Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", "NASAMS", IRIS-T и SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус, тем короче будет война - заявил Кулеба.

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Кулеба также отметил, что Украина рассчитывает на быстрые шаги уже в первой половине 2024 года для практического открытия переговоров о вступлении в ЕС, в частности одобрение переговорной рамки и проведение первой межправительственной конференции.

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"Мы должны сохранять темп, проводя скрининг законодательства и готовя переговорную рамку. Мы рассчитываем, что она будет утверждена как можно скорее, сразу же после оценки Еврокомиссией в ближайшие месяцы внедрения Украиной четырех шагов, что позволит нам провести первую межправительственную конференцию уже в первой половине этого года", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба отдельно подчеркнул важность одобрения 1 февраля Европейским Советом программы долгосрочного финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро.

"Это финансирование важно для финансовой стабильности, функционирования государственных институтов и экономики Украины на фоне российской агрессии. Его одобрение будет лучшей инвестицией в безопасность Европы", - подчеркнул он.

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Глава МИД также отметил, что россия до сих пор имеет возможность получать некоторые технологии и оборудование, включая чипы и микросхемы, которые использует для производства оружия.

"Необходим запрет на поставку товаров двойного назначения и ряда гражданских товаров, которые россия использует для производства оружия. Ваши страны имеют одни из лучших финансовых разведок мира, которые способны выявить и заблокировать соответствующие бизнес-схемы", - отметил министр.

Кулеба также призвал ускорить утверждение следующего пакета санкций против РФ. Также выразил надежду на успешное проведение работы по поиску механизмов использования замороженных активов россии для восстановления Украины.

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"Все заблокированные российские активы должны быть использованы для компенсации последствий российской агрессии, обороны и восстановления Украины. Пути воплощения этого решения могут и должны быть найдены ЕС совместно с "Группой семи". Для этого есть все международно-правовые основания. россия признана агрессором в ряде резолюций Генассамблеи ООН, а следовательно несет ответственность за компенсацию нанесенного ущерба. Нет более справедливого решения, чем сделать это с использованием замороженных российских активов", - отметил глава МИД.