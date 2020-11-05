Кулеба відреагував на засудження Росією кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Російський південний окружний військовий суд незаконно засудив Рустема Емірусейнова, Ескандера Абдулганієва та Арсена Абхайрова за фальсифікованими звинуваченнями. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
“3 листопада Російський південний окружний військовий суд незаконно засудив Рустема Емірусейнова, Ескандера Абдулганієва та Арсена Абхайрова за фальсифікованими звинуваченнями. Росія продовжує системні репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Це потрібно припинити”, — написав Кулеба.
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Нагадаємо, за інформацією МЗС, окупаційна влада Криму під виглядом боротьби з тероризмом кидає за грати кримських татар.
Так, у ЮНЕСКО наголосили на важливості повного виконання рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу Організацією ситуації в тимчасово окупованому Криму.