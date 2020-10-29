Окупаційна влада Криму кидає за грати кримських татар під виглядом боротьби з тероризмом - Джапарова

Так, 29 жовтня відбулася 11-та Інформаційна зустріч, присвячена ситуації у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та міста Севастополь у сферах компетенції ЮНЕСКО, в якій взяла участь перша заступниця міністра закордонних справ України, Голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова.

"Вона окремо наголосила, що під приводом боротьби з тероризмом окупаційна влада кидає за грати невинних людей, серед яких більшість - кримські татари", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що перша заступниця міністра звернулася до ЮНЕСКО та її партнерів із закликом до продовження ефективного моніторингу ситуації в окупованій АРК, де права і свободи, культурна спадщина, інші цінності ЮНЕСКО знаходяться під загрозою внаслідок дій окупаційної влади. Відзначалося, що Україна і надалі робитиме все можливе для захисту культурної спадщини в окупованому Криму.

Еміне Джапарова поінформувала про ініціативу щодо створення Кримської платформи – нового формату консолідації міжнародних зусиль у відповідь на погіршення ситуації на окупованому півострові. Відзначена важливість залучення ЮНЕСКО до реалізації заходів в рамках Платформи, спрямованих на захист культурної спадщини, етнічного різноманіття, а також до заходів в інших сферах компетенції Організації.

В рамках зустрічі була виголошена Спільна заява країн-членів ЮНЕСКО з наголосом на важливості повного виконання рішень Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо моніторингу Організацією ситуації в тимчасово окупованому Криму, в тому числі в контексті вже здійснених місій в Україну для вивчення стану справ у сфері науки, комунікації та інформації. У заяві також наголошується, що при здійсненні моніторингу ЮНЕСКО має продовжувати керуватися положеннями резолюції ГА ООН A/RES/28/262 від 27 березня 2014 р. "Територіальна цілісність України".

Нагадаємо, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова розпочала свій візит до Брюсселя і зустрілася з керівником департаменту з питань Східної Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Люком Девінєм - для посилення міжнародної підтримки Кримської платформи.