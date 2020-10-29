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Оккупационные власти Крыма бросают за решетку крымских татар под видом борьбы с терроризмом - Джапарова

Оккупационные власти Крыма бросают за решетку крымских татар под видом борьбы с терроризмом - Джапарова

Киев  •  УНН

 • 12068 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Оккупационные власти Крыма под видом борьбы с терроризмом бросают за решетку крымских татар. Так, в ЮНЕСКО отметили важность полного выполнения решений Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу Организацией ситуации во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Так, 29 октября состоялась 11-я Информационная встреча, посвященная ситуации во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь в сферах компетенции ЮНЕСКО, в которой приняла участие первая заместитель министра иностранных дел Украины, глава Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова.

"Она отдельно подчеркнула, что под предлогом борьбы с терроризмом оккупационная власть бросает за решетку невиновных людей, среди которых большинство - крымские татары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая заместитель министра обратилась к ЮНЕСКО и ее партнерам с призывом к продолжению эффективного мониторинга ситуации в оккупированной АРК, где права и свободы, культурное наследие, другие ценности ЮНЕСКО находятся под угрозой в результате действий оккупационных властей. Отмечалось, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для защиты культурного наследия в оккупированном Крыму.

Эмине Джапарова проинформировала об инициативе по созданию Крымской платформы - нового формата консолидации международных усилий в ответ на ухудшение ситуации на оккупированном полуострове. Отмечена важность привлечения ЮНЕСКО в реализации мероприятий в рамках Платформы, направленных на защиту культурного наследия, этнического многообразия, а также к мероприятий в других сферах компетенции Организации.

В рамках встречи было произнесено Совместное заявление стран-членов ЮНЕСКО с подчеркиванием важности полного выполнения решений Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу Организацией ситуации во временно оккупированном Крыму, в том числе в контексте уже осуществленных миссий в Украине для изучения состояния дел в сфере науки, коммуникации и информации. В заявлении также отмечается, что при осуществлении мониторинга ЮНЕСКО будет продолжать руководствоваться положениями резолюции ГА ООН A/RES/28/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины".

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова начала свой визит в Брюссель и встретилась с руководителем департамента по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люком Девинем - для усиления международной поддержки Крымской платформы.

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