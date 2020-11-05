Кулеба отреагировал на осуждение Россией крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Российский южный окружной военный суд незаконно приговорил Рустема Емирусейнова, Ескандера Абдулганиева и Арсена Абхайрова по сфальсифицированным обвинениям. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
"3 ноября Российский южный окружной военный суд незаконно приговорил Рустема Емирусейнова, Ескандера Абдулганиева и Арсена Абхайрова по сфальсифицированным обвинениям. Россия продолжает системные репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Это нужно прекратить", - написал Кулеба.
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Напомним, по информации МИД, оккупационная власть Крыма под видом борьбы с терроризмом бросает за решетку крымских татар.
Так, в ЮНЕСКО отметили важность полного выполнения решений Исполнительного совета ЮНЕСКО по мониторингу Организацией ситуации во временно оккупированном Крыму.