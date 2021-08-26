Кулеба прокоментував заяви РФ про “евакуацію українців”: пояснив, чому це малоймовірно

ukru
17 березня, 19:38 • 100320 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 124663 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 181252 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156102 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155118 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162750 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179599 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150273 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159417 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176143 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 36601 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 46764 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 30365 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 14097 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 48785 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 181287 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 162306 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 259122 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 255215 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 383237 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 61150 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 70073 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 67995 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101628 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111703 перегляди
Актуальне
Кулеба прокоментував заяви РФ про “евакуацію українців”: пояснив, чому це малоймовірно

Кулеба прокоментував заяви РФ про “евакуацію українців”: пояснив, чому це малоймовірно

Київ • УНН

 • 16154 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Можливість того, що на евакуаційних літаках Росії з Афганістану були українські громадяни, дуже низька. Про це на брифінгу у четвер сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Станом на зараз у нас відсутня інформація про те, що на борту цих (російських — ред.) літаків були громадяни України. Той факт, що ці літаки летіли не в аеропорт Кабула, який контролюється військами коаліції, а в аеропорт Баграм, який знаходиться під контролем талібів, свідчить про дві речі: по-перше, про тісний зв’язок між РФ і рухом "Талібан“, який до речі у Росії заборонений, а по-друге, про те, що можливість, щоб на цих евакуаційних літаках були українські громадяни, дуже низька, тому що на базі Баграм не було українських громадян. Принаймні тих громадян України, про яких нам було відомо”, — сказав міністр.

Деталі

Дипломат закликав дуже обережно ставились до будь-якої російської інформації.

Він нагадав, як російська сторона вкидала фейк про те, як Україна “кинула 12 українських громадян на військовій базі”.

“Будь-яка інформація, яка надходить від Російської Федерації, потребує ретельної перевірки. Мені дуже прикро бачити, що після 7 років російської дезинформації багато українських громадян, у тому числі тих, хто мав би розбиратись у цих речах, ведеться на ці речі...” — зазначив Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що ситуація в Кабулі залишається вкрай складною.

“Якщо навіть теоретично громадянин України скочив на російський борт і вилетів ним з території Афганістану, у цьому немає зради як такої. Тому що, якщо людина перебувала в ситуації ризику для свого життя, їй було б байдуже, на чий літак стрибати”, — додав він.

Додамо

Напередодні міноборони РФ повідомило, що організовує евакуацію з Афганістану більше ніж 500 громадян РФ, країн ОДКБ і, як заявили у Москві, України чотирма літаками військово-транспортної авіації.

Реагуючи на ці повідомлення, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що у Міністерства закордонних справ України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану українських громадян, відомство із відповідними проханнями до російської сторони не зверталось.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами