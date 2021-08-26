Кулеба прокоментував заяви РФ про “евакуацію українців”: пояснив, чому це малоймовірно

Цитата:

“Станом на зараз у нас відсутня інформація про те, що на борту цих (російських — ред.) літаків були громадяни України. Той факт, що ці літаки летіли не в аеропорт Кабула, який контролюється військами коаліції, а в аеропорт Баграм, який знаходиться під контролем талібів, свідчить про дві речі: по-перше, про тісний зв’язок між РФ і рухом "Талібан“, який до речі у Росії заборонений, а по-друге, про те, що можливість, щоб на цих евакуаційних літаках були українські громадяни, дуже низька, тому що на базі Баграм не було українських громадян. Принаймні тих громадян України, про яких нам було відомо”, — сказав міністр.

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Дипломат закликав дуже обережно ставились до будь-якої російської інформації.

Він нагадав, як російська сторона вкидала фейк про те, як Україна “кинула 12 українських громадян на військовій базі”.

“Будь-яка інформація, яка надходить від Російської Федерації, потребує ретельної перевірки. Мені дуже прикро бачити, що після 7 років російської дезинформації багато українських громадян, у тому числі тих, хто мав би розбиратись у цих речах, ведеться на ці речі...” — зазначив Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що ситуація в Кабулі залишається вкрай складною.

“Якщо навіть теоретично громадянин України скочив на російський борт і вилетів ним з території Афганістану, у цьому немає зради як такої. Тому що, якщо людина перебувала в ситуації ризику для свого життя, їй було б байдуже, на чий літак стрибати”, — додав він.

Додамо

Напередодні міноборони РФ повідомило, що організовує евакуацію з Афганістану більше ніж 500 громадян РФ, країн ОДКБ і, як заявили у Москві, України чотирма літаками військово-транспортної авіації.

Реагуючи на ці повідомлення, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що у Міністерства закордонних справ України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану українських громадян, відомство із відповідними проханнями до російської сторони не зверталось.