Кулеба прокомментировал заявления РФ об "эвакуации украинцев": объяснил, почему это маловероятно

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"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих (российских - ред.) самолетов были граждане Украины. Тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов, свидетельствует о двух вещах: во-первых, о тесной связи между РФ и движением "Талибан", который кстати в России запрещен, а во-вторых, о том, что возможность, чтобы на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, очень низкая, так как на базе Баграм не было украинских граждан. По крайней мере тех граждан Украины, о которых нам было известно", - сказал министр.

Детали

Дипломат призвал очень осторожно относились к любой российской информации.

Он напомнил, как российская сторона вбрасывала фейк о том, как Украина "бросила 12 украинских граждан на военной базе".

"Любая информация, поступающая от Российской Федерации, требует тщательной проверки. Мне очень обидно видеть, что после 7 лет российской дезинформации много украинских граждан, в том числе тех, кто должен разбираться в этих вещах, ведется на эти вещи..." - отметил Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что ситуация в Кабуле остается крайне сложной.

"Если даже теоретически гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел ним с территории Афганистана, в этом нет измены как таковой. Потому что, если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было бы безразлично, на чей самолет прыгать", - добавил он.

Добавим

Накануне минобороны РФ сообщило, что организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и, как заявили в Москве, Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

Реагируя на эти сообщения, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что у Министерства иностранных дел Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана украинских граждан, ведомство с соответствующими просьбами к российской стороне не обращалось.