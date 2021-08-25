Україна не просила Росію вивозити своїх громадян з Афганістану – МЗС

Цитата

“В МЗС України відсутня інформація про наміри Російської Федерації евакуювати із Афганістану громадян іноземних держав, зокрема українців. Ми не зверталися до російської сторони із відповідними проханнями”, — сказав Ніколенко.

Деталі

Дипломат підкреслює, що громадяни України, які мають бажання виїхати із Афганістану, мають звернутися до посольства країни в Таджикистані.

Додамо

Раніше сьогодні міноборони РФ повідомило, що організовує евакуацію з Афганістану більше 500 громадян РФ, країн ОДКБ і, як заявили у Москві, України чотирма літаками військово-транспортної авіації.