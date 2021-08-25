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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Украина не просила Россию вывозить своих граждан из Афганистана - МИД

Украина не просила Россию вывозить своих граждан из Афганистана - МИД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В МИД Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана украинских граждан, ведомство с соответствующими просьбами к российской стороне не обращалось. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Цитата

"В МИД Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана граждан иностранных государств, в частности украинцев. Мы не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами", - сказал Николенко.

Детали

Дипломат подчеркивает, что гражданам Украины, которые хотят уехать из Афганистана, необходимо обратиться в посольство страны в Таджикистане.

Добавим

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и, как заявили в Москве, украинцев четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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