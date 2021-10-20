Кулеба про виключення України з "зеленого" списку ЄС: це наслідок "шаленої антивакцинної кампанії"

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“Станом на зараз Україна ще перебуває у „зеленому“ списку ЄС. Водночас дійсно є вірогідність, що рада ЄС ухвалить рішення про виключення України з цього списку”, — сказав міністр, зазначивши, що в таких рішеннях “немає політики” — все залежить від розвитку епідемічної ситуації та кількості нових випадків захворювання на COVID-19.

“Нажаль, і ми всі це бачимо, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке щоденне зростання випадків захворюваності. Це прямий наслідок низького відсотку вакцинації та антивакцинаторської пропаганди, яка підриває довіру наших громадян до вакцин, хоча для цього немає жодних обґрунтованих підстав. Як наслідок цієї шаленої і безумної антивакцинної інформаційної кампанії ми маємо жахливу ситуацію з динамікою цифр, і, як результат, перспективу, що ЄС виключить нас з „зеленого“ списку”, — наголосив дипломат.

Деталі

Зі слів Кулеби, через те, що хтось не вакцинувався, підхопив “ковід”, зростає смертність — страждають ті громадяни, які вакциновані, дотримуються всіх правил, але позбавлені можливості подорожувати у своїх справах світом та до країн ЄС через те, що “безвідповідальна поведінка антивакцинаторів призвела до таких наслідків”.

У цьому контексті він закликав українських громадян до вакцинації.

Також міністр додав, що епідситуація погіршується не лише в Україні — за останні тижні Євросоюз суттєво скоротив перелік країн “зеленої” зони. Він нагадав, що у разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України з “зеленої” зони не скасовує безвіз.

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Крім того, рішення буде переглянуте під час одного з наступних оновлень списку у разі, якщо епідситуація в Україні покращиться.

У разі ухвалення рішення ЄС не встановлює нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членом блоку, підкреслив дипломат, у цьому зв’язку з його слів “не слід очікувати тотальне закриття кордонів”.

За словами глави МЗС, МЗС продовжує тримати руку на пульсі, щоб коло країн для подорожей українців залишалось максимально широким.

Контекст

Цього тижня ЗМІ повідомили, що Європейський Союз до кінця тижня може виключити Україну з “зеленого” списку, куди входять країни з низьким рівнем поширення COVID-19.



Рішення щодо країн, які потрапляють в список “зеленої COVID-зони” приймає Рада Європейського Союзу. В останній раз, 8 жовтня, в перелік було додано ще дві країни — Об’єднані Арабські Емірати і Бахрейн.