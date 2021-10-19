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ЄС, ймовірно, виключить Україну зі списку COVID-безпечних країн: у МЗС пояснили, що відбувається

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із “зеленої зони” не скасовує безвіз, лише вводить тимчасові обмеження на туристичні поїздки. Про це пише речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook, передає УНН.

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Так, пояснює речник, Європейський Союз поки не ухвалював формального рішення. Водночас він зазначив, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу.

Також дипломат підкреслив, що епідситуація наразі погіршується не лише в Україні — за останні тижні Євросоюз вже суттєво скоротив перелік країн із “зеленої зони”.

Цитата

“Важливо розуміти, що: у разі ухвалення, рішення ЄС про виключення України із „зеленої зони“ не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться”, — пише Ніколенко.

“У разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із „зеленого списку“ ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік”, — додав він.

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Речник нагадав також, що актуальна інформація про умови в’їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України.

Крім того, з його слів, вакцинація і надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн.

“МЗС та посольства активно працюють із іноземними партнерами, аби навіть у складних умовах пандемії COVID-19 коло країн, відкритих для подорожей наших громадян, залишалося максимально широким і надалі розширювалося. Це включає і роботу з країнами ЄС, які окремо ухвалюють рішення про режим в’їзду громадян України з урахуванням рекомендацій ЄС”, — наголошує дипломат.

Контекст

Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз до кінця тижня може виключити Україну з “зеленого” списку, куди входять країни з низьким рівнем поширення COVID-19.

Рішення щодо країн, які потрапляють в список “зеленої COVID-зони” приймає Рада Європейського Союзу. В останній раз, 8 жовтня, в перелік було додано ще дві країни — Об’єднані Арабські Емірати і Бахрейн.

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