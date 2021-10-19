ЕС, вероятно, исключит Украину из списка COVID-безопасных стран: в МИД объяснили, что происходит

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В случае принятия решения ЕС об исключении Украины из “зеленой зоны” не отменяет безвиз, только вводит временные ограничения на туристические поездки. Об этом пишет представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook, передает УНН.

Детали

Так, объясняет представитель, Европейский Союз на данный момент не принимал формального решения. В то же время он отметил, что в случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении государства из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз.

Также дипломат подчеркнул, что эпидситуация сейчас ухудшается не только в Украине — за последние недели Евросоюз уже существенно сократил перечень стран с “зеленой зоны”.

Цитата

“Важно понимать, что: в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из „зеленой зоны“ не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение так же может быть позднее пересмотрено при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится”, — пишет Николенко.

“В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из „зеленого списка“ ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году”, — добавил он.

Детали

Представитель напомнил также, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждой отдельной страны ЕС и других стран мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.

Кроме того, по его словам, вакцинация и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых условий для беспрепятственных путешествий в большинстве стран.

“МИД и посольства активно работают с иностранными партнерами, чтобы даже в сложных условиях пандемии COVID-19 круг стран, открытых для путешествий наших граждан, оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Это включает и работу со странами ЕС, отдельно принимающими решение о режиме въезда граждан Украины с учетом рекомендаций ЕС”, — отмечает дипломат.

Контекст

Накануне СМИ сообщили, что Европейский Союз до конца недели может исключить Украину из “зеленого” списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19.

Решение в отношении стран, попадают в список “зеленой COVID-зоны” принимает Совет Европейского Союза. В последний раз, 8 октября, в перечень были добавлены еще две страны — Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

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