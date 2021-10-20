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Кулеба об исключении Украины из "зеленого" списка ЕС это следствие "безумной антивакцинной кампании"

Киев • УНН

 • 24715 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Статистика в Украине демонстрирует стремительный рост случаев заболеваемости COVID, причина в низком проценте вакцинации и антивакцинаторской пропаганде. Как следствие, Украину могут исключить из “зеленого” списка COVID-безопасных стран. Об этом сказал на брифинге в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба об исключении Украины из "зеленого" списка ЕС это следствие "безумной антивакцинной кампании"

Цитата

“По состоянию на сейчас Украина еще находится в „зеленом“ списке ЕС. В то же время действительно есть вероятность, что совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка”, — сказал министр, отметив, что в таких решениях “нету политики” — все зависит от развития эпидемической ситуации и количества новых случаев заболевания COVID-19.

“К сожалению, и мы все это видим, в последнее время статистика в Украине демонстрирует стремительный ежедневный рост случаев заболеваемости. Это прямое следствие низкого процента вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, подрывает доверие наших граждан к вакцинам, хотя для этого нет никаких серьезных оснований. В результате этой безумной и безумной антивакцинаторской информационной кампании мы имеем ужасную ситуацию с динамикой цифр, и, как результат, перспективу, что ЕС исключит нас с „зеленого“ списка”, — подчеркнул дипломат.

Детали

По словам Кулебы, потому, что кто-то вакцинировался, подхватил “ковид”, растет смертность — страдают те граждане, которые вакцинированы, придерживаются всех правил, но лишены возможности путешествовать по своим делам миром и в страны ЕС из-за того, что “безответственное поведение антивакцинаторов привела к таким последствиям”.

В этом контексте он призвал украинских граждан к вакцинации.

Также министр добавил, что эпидситуация ухудшается не только в Украине — за последние недели Евросоюз существенно сократил перечень стран “зеленой” зоны. Он напомнил, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из “зеленой” зоны не отменяет безвиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС, вероятно, исключит Украину из списка COVID безопасных стран: в МИД объяснили, что происходит

Кроме того, решение будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка в случае, если эпидситуация в Украине улучшится.

В случае принятия решения ЕС не устанавливает новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членом блока, подчеркнул дипломат, в связи с его словами “не следует ожидать полное закрытие границ”.

По словам главы МИД, МИД продолжает держать руку на пульсе, чтобы круг стран для путешествий украинцев оставалось максимально широким.

Контекст

На этой неделе СМИ сообщили, что Европейский Союз до конца недели может исключить Украину из “зеленого” списка, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19.

Решение в отношении стран, попадают в список “зеленой COVID-зоны” принимает Совет Европейского Союза. В последний раз, 8 октября, в перечень были добавлены еще две страны — Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

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