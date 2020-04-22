Кулеба про статтю "У Росію з любов'ю": такий ревізіонізм не дозволить Україні повернути цілісність

"Трохи соромно після прочитання "У Росію з любов'ю" (англ. - To Russia With Love) Джона О'Лафліна, Джерарда Тоала і Крістін Бакке. Автори стверджують, що виміряли суспільні настрої кримчан і прийшли до висновку, що більша частина населення щаслива від життя в умовах російської окупації. У статті наводиться лексика сучасної демократичної політики: опитування, референдуми та дослідження", - зазначає Кулеба.

Але на його думку, на сьогодні існує декілька фундаментальних проблем з визначенням громадської думки під час незаконної окупації.

"У Криму немає вільного середовища, в якому можна було б висловлювати політичні погляди, особливо - якщо ці погляди суперечать кремлівській лінії. Більш того, понад шість років народ Криму провів під важким шквалом російської телевізійної пропаганди, не маючи доступу до альтернативних джерел. Підкреслювати нібито на щасті одних, в той час як інших в Криму викрадають, садять в тюрму або вбивають, навряд чи тут вбачається етичність", - вважає міністр.

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Також він назвав опитування кримчан про їхнє щастя "цинічним", так як багато "нещасних" кримчан або побоюються брати участь в таких опитуваннях, або фізично не можуть цього зробити, перебуваючи в ув'язненні в тюрмах або ставши жертвами режиму.

Глава МЗС підкреслив: за всіма ознаками окупований Крим став "чорною дірою для прав людини", про численні порушення прав кримчан давали покази в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, їх визнавала Генасамблея ООН у своїх резолюціях.

За словами Кулеби, найбільш вразливою групою півострова є кримські татари, які становлять переважну більшість політичних в'язнів. Росія продовжує оголошувати Меджліс поза законом, а на правозахисників, адвокатів і всіх тих, хто підтримує політично переслідуваних кримчан, режим держави-окупанта тисне.

"Десятки тисяч кримчан покидали півострів втечею після того, як Росія окупувала півострів. Незалежні ЗМІ та журналісти теж були витіснені. Це підводить нас до ще однієї проблеми, яка робить статтю "У Росію з любов'ю" ще більш заплутаною. Хто насправді був опитаний дослідниками?", - запитав міністр.

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Він стверджує, що Кремль, грубо порушуючи міжнародне право, проводить цілеспрямовану і інтенсивну міграційну політику з метою змінити демографічну ситуацію у Криму.

"За роки окупації до Криму переїхали не менше 140-300 тис. російських громадян. Скільки з цих "нових кримчан" було опитано і включено до вибірки опитування? У той же час, чи була надана можливість виступити кримським татарам, яким довелося тікати на материкову Україну? Ще більш дивно бачити, що автори називають путінський "референдум" у Криму далеким від ідеалу, а потім "перескакують" на висновок про те, що "беззаперечно", що більшість кримчан "вітало приєднання до Росії", - йдеться у статті.

Кулеба вказав на те, що міжнародне право забороняє проведення референдумів в умовах окупації не тільки заради дотримання недоторканності територіальної цілісності держав, а й тому, що будь-який референдум, проведений без гарантованих демократичних стандартів, не покаже реальні почуття населення.

"Коротше кажучи, я рекомендую приймати з часткою сумніву будь-які спроби надати "свіжий погляд" на те, що сталося у Криму в 2014 році і на наслідки подібного. Якщо допустити такий ревізіонізм, Україна втратить шанс відновити свою територіальну цілісність, а міжнародне співтовариство в цілому втратить шанс домогтися справедливості і поваги до міжнародного права і прав людини", - підкреслив міністр.

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Як повідомлялося в УНН, минулого тижня уповноважена з прав людини Людмила Денисова заявила, що Російська Федерація незаконно затримує громадян України, засуджує до максимальних строків ув'язнення, утримує в суворих умовах без надання медичної допомоги, щоб максимально збільшити "ціну" їх волі.

За її словами, на сьогодні в РФ на понад 10 років ув'язнення засудили вже 17 наших громадян.