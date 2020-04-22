Кулеба о статье "В Россию с любовью": такой ревизионизм не позволит Украине вернуть целостность

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Утверждать о реальном мнении общества на незаконно аннексированном полуострове Крым в условиях оккупации - опасно и ошибочно. Об этом утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs, передает УНН.

"Немного стыдно после прочтения "В Россию с любовью" (англ. - To Russia With Love) Джона О'Лафлина, Джерарда Тоала и Кристин Бакке. Авторы утверждают, что измерили общественные настроения крымчан и пришли к выводу, что большая часть населения счастлива от жизни в условиях российской оккупации. В статье приводится лексика современной демократической политики: опрос, референдумы и исследования", - отмечает Кулеба.

Но по его мнению, на сегодняшний день существует несколько фундаментальных проблем с определением общественного мнения при незаконной оккупации.

"В Крыму нет свободного среды, в которой можно было бы выражать политические взгляды, особенно - если эти взгляды противоречат кремлевской линии. Более того, более шести лет народ Крыма провел под тяжелым шквалом российской телевизионной пропаганды, не имея доступа к альтернативным источникам. Подчеркивать якобы на счастье одних, в то время как других в Крыму похищают, сажают в тюрьму или убивают, вряд ли здесь усматривается этичность", - считает министр.

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Также он назвал опрос крымчан об их счастье "циничным", так как многие "несчастные" крымчане либо опасаются участвовать в таких опросах, либо физически не могут этого сделать, будучи заключенными в тюрьму или являясь жертвами режима.

Глава МИДа подчеркнул: по всем признакам оккупированный Крым стал "черной дырой для прав человека", о многочисленных нарушениях прав крымчан свидетельствовали в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, их признавала Генасамблея ООН в своих резолюциях.

Со слов Кулебы, наиболее уязвимой группой полуострова являются крымские татары, составлящие подавляющее большинство политических заключенных. Россия продолжает объявлять Меджлис вне закона, а на правозащитников, адвокатов и всех тех, кто поддерживает политически преследуемых крымчан, режим государства-окупанта оказывает давление.

"Десятки тысяч крымчан бежали после того, как Россия оккупировала полуостров. Независимые СМИ и журналисты тоже были вытеснены. Это подводит нас к еще одной проблеме, которая делает статью "В Россию с любовью" еще более запутанной. Кто на самом деле был опрошен исследователями?", - спросил министр.

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Он утверждает, что Кремль, грубо нарушая международное право, проводит целенаправленную и интенсивную миграционную политику с целью изменить демографической ситуации в Крыму.

"За годы оккупации в Крым переехали не менее 140-300 тыс. российских граждан. Сколько из этих "новых крымчан" было опрошено и включено в выборку опроса? В то же время, была ли предоставлена возможность выступить крымским татарам, которым пришлось бежать на материковую Украину? Еще более странно видеть, что авторы называют путинский "референдум" в Крыму далеким от идеала, а затем перескакивают на вывод о том, что "неопровержимо", что большинство крымчан "приветствовало присоединение к России", - говорится в статье.

Кулеба указал на то, что международное право запрещает проведение референдумов в условиях оккупации не только ради соблюдения неприкосновенности территориальной целостности государств, но и потому, что любой референдум, проведенный без гарантированных демократических стандартов, не продемонстрирует реальные чувства населения.

"Короче говоря, я рекомендую принимать с долей сомнения любые попытки дать свежий взгляд на то, что произошло в Крыму в 2014 году и на его последствия. Если допустить такой ревизионизм, Украина потеряет шанс восстановить свою территориальную целостность, а международное сообщество в целом потеряет шанс добиться справедливости и уважения к международному праву и правам человека", - подчеркнул министр.

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Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что Российская Федерация незаконно задерживает граждан Украины, осуждает к максимальным срокам заключения, содержит в суровых условиях без оказания медицинской помощи, чтобы максимально увеличить "цену" их воли.

По ее словам, на сегодня в РФ более чем на 10 лет заключения приговорили уже 17 наших граждан.

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