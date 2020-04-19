Україна відреагувала на відновлення "бордеризації" на окупованих територіях Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України засуджує відновлення "бордеризації" на окупованих територіях Грузії. Відповідна заява оприлюднена на сайті МЗС України, передає УНН.
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує дії російського окупаційного режиму Цхінвалі з відновлення 17 квітня 2020 року процесу встановлення штучних загороджень на окупаційній лінії в районі села Тахтісдзірі Карельського муніципалітету. Такого роду провокаційні дії забезпечують реалізацію далекосяжних цілей Російської Федерації з ескалації регіональної напруженості, погіршення безпекової та гуманітарної ситуації на грузинській окупованій території Цхінвальського регіону/Південної Осетії", - наголосили у МЗС.
На думку дипломатів, позбавлення грузинського населення на окупованій території права на вільне пересування, отримання ним належного медичного обслуговування, доступу до життєво важливих сільськогосподарських угідь та водних ресурсів є безперечним порушенням норм міжнародного права та створюють додаткові загрози в умовах пандемії COVID-19 у світі.
"Особливе занепокоєння викликає діяльність Російської Федерації з продовження мілітаризації тимчасово окупованих територій України і Грузії, прикладом чого є перекидання підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії з тимчасово окупованої території Криму на грузинську окуповану територію Абхазії під приводом начебто допомоги у боротьбі з поширенням коронавірусу", - підкреслюють у міністерстві.
У МЗС заявили, що незмінно підтверджують підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також закликають Російську Федерацію негайно припинити незаконну діяльність з встановлення штучних загороджень на окупованій території Цхінвальського регіону/Південної Осетії, забезпечити надання повного й безперешкодного доступу міжнародних моніторингових і правозахисних організацій до окупованих територій Грузії та виконати у повному обсязі зобов'язання в рамках Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.
Нагадаємо, за даними Служби безпеки України, щорічний обсяг фінансування Росією органів "влади" на тимчасово окупованій території Луганської області перевищує 30 мільярдів російських рублів, а кошти з РФ в ОРЛО потрапляють через банківську установу Південної Осетії.