Кулеба про лаврова: він просто вирішив бути з путіним, а це вже не про дипломатію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що голова МЗС рф сергій лавров – це стара, втомлена людина, яка колись була високопрофесійним дипломатом. Про це він сказав в інтерв'ю "Зе Интервьюер", передає кореспондент УНН.
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«Це стара, втомлена людина, яка колись була високопрофесійним дипломатом. Зараз він просто ухвалив рішення бути з путіним в усьому, до кінця, а це вже не про дипломатію», - сказав Кулеба.
Деталі
Кулеба також прокоментував свою зустріч з лавровим 10 березняв Анталії та сказав, що тоді для нього головним завданням було «не зірватися».
лавров тоді у розмові з Кулебою за зачиненими дверима повторював російські пропагандистські штампи та стверджував, що фотографії вагітних жінок у Маріуполі після обстрілу росіянами пологового будинку - фейк.
Окрім того, Кулеба зазначив, що він ніколи не тиснув руку лаврову.
«Я коли з ним зустрічався в Анталії під час початку війни, я попередив турецький протокол, щоб не було ніяких спроб організувати нам рукостискання, або спільне фото чи щоб ми взагалі стояли поруч один з одним. Тому ми сиділи за великим столом, й між нами була велика відстань», - розповів Кулеба.
Доповнення
Голова МЗС рф сергій лавров заявив, що росія не буде вести переговори з Україною на основі "формули миру", яку у листопаді запропонував Президент Володимир Зеленський.
лавров заявляв, що військові опрацьовують нові плани щодо припинення постачання зброї та боєприпасів для української армії з-за кордону.