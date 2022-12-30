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Кулеба о лаврове: он просто решил быть с путиным, а это уже не о дипломатии

Киев • УНН

 • 319802 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД рф сергей лавров – это старый, уставший человек, который когда-то был высокопрофессиональным дипломатом. Об этом он сказал в интервью "Зе Интервьюер", передает корреспондент УНН.

Цитата

«Это старый, уставший человек, когда-то являвшийся высокопрофессиональным дипломатом. Сейчас он просто принял решение быть с путиным во всем, до конца, а это уже не о дипломатии», - сказал Кулеба.

Детали

Кулеба также прокомментировал свою встречу с лавровым 10 марта в Анталии и сказал, что тогда для него главной задачей было «не сорваться».

лавров тогда в разговоре с Кулебой за закрытыми дверями повторял российские пропагандистские штампы и утверждал, что фотографии беременных женщин в Мариуполе после обстрела россиянами роддома - фейк.

Кроме того, Кулеба отметил, что он никогда не жал руку лавровую.

«Я когда с ним встречался в Анталии во время начала войны, я предупредил турецкий протокол, чтобы не было никаких попыток организовать нам рукопожатие, или совместное фото, или чтобы мы вообще стояли рядом друг с другом. Поэтому мы сидели за большим столом, и между нами было большое расстояние», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что россия не будет вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира", которую в ноябре предложил Президент Владимир Зеленский.

лавров заявлял, что военные прорабатывают новые планы по прекращению поставок оружия и боеприпасов для украинской армии из-за границы.

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