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лавров пригрозив зірвати нові поставки західної зброї Києву

лавров пригрозив зірвати нові поставки західної зброї Києву

Київ • УНН

 • 1242336 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що військові опрацьовують нові плани щодо припинення постачання зброї та боєприпасів для української армії з-за кордону, інформує УНН посилаючись на росЗМІ.

Цитата

"Ми спостерігаємо, що Україна отримує все більшу і більшу якісну західну зброю", - сказав лавров в інтерв'ю російському телебаченню в середу. Тому, за його словами, серед військових спеціалістів звучать заклики перервати ці шляхи постачання.

"Залізничні колії, мости та тунелі розглядаються. Я припускаю, що вони ухвалять професійні рішення про те, як утруднити ці поставки або, в ідеалі, взагалі їх припинити".

Якоюсь мірою, за його словами, над цим уже працюють через атаки на українську інфраструктуру. За його словами, порушення енергосистеми вже ускладнює доставку нової зброї.

"І я переконаний, що щодо цього застосовуються й інші плани".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: лавров стверджує, що росія не відмовляється від переговорів з Україною

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