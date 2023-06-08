Кулеба обговорив з Блінкеном наслідки підриву Каховської ГЕС та саміт НАТО у Вільнюсі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу Україні та саміт НАТО у Вільнюсі, пише УНН.
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"Я розмовляв з Ентоні Блінкеном. США допомагають нам пом’якшити наслідки Каховської катастрофи, спричиненої росією.
Ми приділили увагу питанням надання військової допомоги. Сполучені Штати продовжать докладати зусиль для постачання більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми також обговорили очікувані підсумки саміту НАТО у Вільнюсі", - зазначив Кулеба.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скептично ставиться до ідеї створення міжнародної комісії за участі ООН щодо розслідування вибуху на Каховської ГЕС та назвав це грою в піддавки з росіянами.
Крім того, вчора під час брифінгу, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на російській федерації.