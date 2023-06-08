Кулеба обсудил с Блинкеном последствия подрыва Каховской ГЭС и саммит НАТО в Вильнюсе

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"Я разговаривал с Энтони Блинкеном. США помогают нам смягчить последствия Каховской катастрофы, вызванной россией.

Мы уделили внимание вопросам оказания военной помощи. Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия для поставки большего количества оружия и боеприпасов. Мы также обсудили ожидаемые итоги саммита НАТО в Вильнюсе", - отметил Кулеба.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скептически относится к идее создания международной комиссии с участием ООН по расследованию взрыва на Каховской ГЭС и назвал это игрой в поддавки с россиянами.

Кроме того, вчера во время брифинга, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на российской федерации.