Кулеба обсудил с Блинкеном последствия подрыва Каховской ГЭС и саммит НАТО в Вильнюсе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном последствия подрыва Каховской ГЭС, военную помощь Украине и саммит НАТО в Вильнюсе, пишет УНН.
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"Я разговаривал с Энтони Блинкеном. США помогают нам смягчить последствия Каховской катастрофы, вызванной россией.
Мы уделили внимание вопросам оказания военной помощи. Соединенные Штаты продолжат прилагать усилия для поставки большего количества оружия и боеприпасов. Мы также обсудили ожидаемые итоги саммита НАТО в Вильнюсе", - отметил Кулеба.
Дополнение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба скептически относится к идее создания международной комиссии с участием ООН по расследованию взрыва на Каховской ГЭС и назвал это игрой в поддавки с россиянами.
Кроме того, вчера во время брифинга, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС лежит на российской федерации.