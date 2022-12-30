Кулеба: ми не висуваємо територіальних претензій рф, сфокусовані на звільненні наших територій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна не висуває територіальних претензій росії, тому що поважає принцип територіальної цілісності, та сфокусована на звільненні власних територій від окупації рф. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Зе Интервьюер", передає кореспондент УНН.
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«Ми могли б, але не висуваємо територіальних претензій росії, тому що ми поважаємо принцип територіальної цілісності. Ми зараз повністю сфокусовані на звільненні наших територій від російської окупації. А те, що російській пропаганді непотрібні будь-які приводи, щоб вигадати фейки, то це навіть не потрібно доводити», - сказав Кулеба.
Доповнення
Кулеба повідомляв, що перемога України у цій війні – повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де – дипломатичним шляхом.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для досягнення всіх визначених перемог, та найголовнішої з них – перемоги над росією у цій війні, політичний клас України має домовитися між собою бути об’єднаними, справедливими та забезпечити безпеку на всіх рівнях.