Кулеба: мы не выдвигаем территориальных претензий рф, сфокусированы на освобождении наших территорий

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«Мы могли бы, но не выдвигаем территориальных претензий россии, потому что мы уважаем принцип территориальной целостности. Мы сейчас полностью сфокусированы на освобождении наших территорий от российской оккупации. А то, что российской пропаганде не нужны какие-либо поводы, чтобы придумать фейки, это даже не нужно доказывать», - сказал Кулеба.

Дополнение

Кулеба сообщал, что победа Украины в этой войне - полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно - военным, а где-то - дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для достижения всех определенных побед, и главной из них – победы над россией в этой войне, политический класс Украины должен договориться между собой быть объединенными, справедливыми и обеспечить безопасность на всех уровнях.