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Кулеба: мы не выдвигаем территориальных претензий рф, сфокусированы на освобождении наших территорий

Киев • УНН

 • 318337 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина не выдвигает территориальных претензий россии, потому что уважает принцип территориальной целостности, и сфокусирована на освобождении собственных территорий от оккупации рф. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Зе Интервьюер", передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы могли бы, но не выдвигаем территориальных претензий россии, потому что мы уважаем принцип территориальной целостности. Мы сейчас полностью сфокусированы на освобождении наших территорий от российской оккупации. А то, что российской пропаганде не нужны какие-либо поводы, чтобы придумать фейки, это даже не нужно доказывать», - сказал Кулеба.

Дополнение

Кулеба сообщал, что победа Украины в этой войне - полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно - военным, а где-то - дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для достижения всех определенных побед, и главной из них – победы над россией в этой войне, политический класс Украины должен договориться между собой быть объединенными, справедливыми и обеспечить безопасность на всех уровнях.

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