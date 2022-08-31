Перемога України у цій війні – повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де – дипломатичним шляхом, — Кулеба

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В інтервʼю глава МЗС України наголосив, що потрібно відігнати росіян за межі конституційного державного кордону України. Також розʼяснив три фази війни.

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«Повернення (російських військ - ред.) на позиції 24 лютого – це продовження тортур, у яких жила Україна з 2014 по 2022 рік. Перемога України у цій війні – повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де – дипломатичним шляхом. Потім буде друга фаза війни – це буде притягнення винних у військових злочинах, у геноциді, у злочинах проти людяності, злочині агресії до відповідальності та виплата компенсацій. А потім настане третя фаза – покаяння російського народу, російської еліти», – заявив Кулеба.

За його словами, «настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліно перед пам'ятником жертвам російської агресії, дуже довго стоятиме на колінах і вибачатиметься перед українським народом за все зло, заподіяне нам».

"І коли це станеться, це буде остаточна перемога України", – заявив Кулеба.

Додамо

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази на окупованих територіях України.