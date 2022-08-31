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Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где – дипломатическим путем.

Киев • УНН

 • 273262 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где – дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Крым.Реалии, передает УНН.

Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где – дипломатическим путем.

Детали

В интервью глава МИД Украины подчеркнул, что нужно отогнать россиян за пределы конституционной государственной границы Украины. Также разъяснил три фазы войны.

Цитата

«Возвращение (российских войск – ред.) на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год. Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где – дипломатическим путем. Затем последует вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплате компенсаций. А затем наступит третья фаза – покаяния русского народа, русской элиты», – заявил Кулеба.

По его словам, «наступит день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, очень долго будет стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за все зло, причиненное нам».

"И когда это произойдет, это будет окончательная победа Украины", – заявил Кулеба.

Добавим

Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что у российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины.

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