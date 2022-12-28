Єдність, безпека, справедливість: Зеленський назвав три умови для досягнення головної перемоги у 2023 році

Зеленський назвав три пункти, які мають виконати всі держпосадовці, політичні діячі та весь політичний клас України для перемоги держави над диктатурою кремля.

Єдність

“Єдність – це те, що дозволяє нам зараз зміцнювати суспільство, зміцнювати нашу державу, перемагати разом і змінювати негативні тенденції нашої багатовікової історії. Чим сильніше єдність – тим більшою і швидшою буде наша з вами перемога”, – зазначає Президент.

У цьому контексті Зеленський закликає політиків дослухатися до моралі та під час боротьби України за власну незалежність – бути всередині цієї боротьби, “а не спускатися на лижах з гори, поки солдати підіймають з окопів”.

“Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто маючи будь-яку політичну вагу чи будь-яку владну позицію, буде намагатись повернутися до старого життя. До життя до 24-го лютого. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України – чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, – наша держава буде відповідати миттєво і жорстко…Я прошу усім залишити вдома особисті амбіції та працювати на захист нашого спільного дому”, – наголосив Президент.

Безпека

Зеленський зазначає, що бути одним з глобальних лідерів – це постійний процес пошуку нових можливостей для нашої держави, нових друзів та альянсів, нового зростання для економіки і для нашого суспільства.

“Так само безпека держави – це не той стан, якого досягаєш раз і назавжди, це складна робота, це процес. Лідерство та безпека йдуть завжди поруч – здобуваючи одне, працюєш і на друге. Зараз, коли ворог поставив собі за мету знищити нас, знищити нашу енергетику, ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики для протидії будь-яким загрозам, будь-яким викликам – військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним. Ми маємо стати – і ми станемо, бо немає виходу – станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, ніякими ракетними ударами”, – наголошує Голова Держави.

Він згадує питання енергетики, констатуючи, що це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло- чи електростанцій. Сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики, джерела енергії. Лише зелена енергетика може дійсно це забезпечити.

“Маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час – і Європу. І це буде історичне посилення ролі України в Європі. Ми можемо, а отже повинні стати одним з гарантів європейської енергобезпеки. І це – завдання, завдання на завтра. А сьогодні ми маємо пройти і ми обовʼязково пройдемо цю зиму”, – продовжує промову Президент.

Справедливість

“Створення Трибуналу щодо злочину агресії – це невідʼємна частина політики нашої держави. Я впевнений, що Трибунал запрацює. Запрацює і Міжнародний компенсаційний механізм, який ми зараз будуємо”, – каже Президент.

При цьому, він наголошує на необхідності по максимуму співпрацювати з міжнародними партнерами та з Міжнародним кримінальним судом. Жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитись без законного вироку.

“Чи може це забезпечити лише держава? Ні. І я хочу подякувати нашим партнерам, зокрема, Нідерландам за принципове лідерство у цій роботі; усім нашим слідчим, експертам, прокурорам, всім нашим суддям, які вже працюють над цим, і усім журналістам та громадським активістам, хто долучився до справедливості. Дякую вам!”, – наголосив Президент України.

Доповнення

Від початку повномасштабного вторгнення росії за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів.