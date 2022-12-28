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Єдність, безпека, справедливість: Зеленський назвав три умови для досягнення головної перемоги у 2023 році

Єдність, безпека, справедливість: Зеленський назвав три умови для досягнення головної перемоги у 2023 році

Київ • УНН

 • 476633 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Для досягнення всіх визначених перемог, та найголовнішої з них – перемоги над росією у цій війні, політичний клас України має домовитися між собою бути об’єднаними, справедливими та забезпечити безпеку на всіх рівнях. Про це, виступаючи на завершальному засіданні Верховної Ради, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський назвав три пункти, які мають виконати всі держпосадовці, політичні діячі та весь політичний клас України для перемоги держави над диктатурою кремля.

Єдність

“Єдність – це те, що дозволяє нам зараз зміцнювати суспільство, зміцнювати нашу державу, перемагати разом і змінювати негативні тенденції нашої багатовікової історії. Чим сильніше єдність – тим більшою і швидшою буде наша з вами перемога”, – зазначає Президент.

У цьому контексті Зеленський закликає політиків дослухатися до моралі та під час боротьби України за власну незалежність – бути всередині цієї боротьби, “а не спускатися на лижах з гори, поки солдати підіймають з окопів”.

“Ніхто на фронті не зрозуміє тих, хто маючи будь-яку політичну вагу чи будь-яку владну позицію, буде намагатись повернутися до старого життя. До життя до 24-го лютого. І якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України – чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, – наша держава буде відповідати миттєво і жорстко…Я прошу усім залишити вдома особисті амбіції та працювати на захист нашого спільного дому”, – наголосив Президент.

Безпека

Зеленський зазначає, що бути одним з глобальних лідерів – це постійний процес пошуку нових можливостей для нашої держави, нових друзів та альянсів, нового зростання для економіки і для нашого суспільства.
“Так само безпека держави – це не той стан, якого досягаєш раз і назавжди, це складна робота, це процес. Лідерство та безпека йдуть завжди поруч – здобуваючи одне, працюєш і на друге. Зараз, коли ворог поставив собі за мету знищити нас, знищити нашу енергетику, ми ставимо собі за мету стати лідером у трансформації нашої енергетики для протидії будь-яким загрозам, будь-яким викликам – військовим, політичним, економічним чи навіть кліматичним. Ми маємо стати – і ми станемо, бо немає виходу – станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Це дозволить нам створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати нічим, ніякими ракетними ударами”, – наголошує Голова Держави.

Він згадує питання енергетики, констатуючи, що це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло- чи електростанцій. Сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергетики, джерела енергії. Лише зелена енергетика може дійсно це забезпечити.

“Маючи лідерські позиції в такій енергетиці і розвиваючи нашу атомну генерацію, а також водневу енергетику, ми будемо здатні забезпечити потреби України, а у мирний час – і Європу. І це буде історичне посилення ролі України в Європі. Ми можемо, а отже повинні стати одним з гарантів європейської енергобезпеки. І це – завдання, завдання на завтра. А сьогодні ми маємо пройти і ми обовʼязково пройдемо цю зиму”, – продовжує промову Президент.

Справедливість

“Створення Трибуналу щодо злочину агресії – це невідʼємна частина політики нашої держави. Я впевнений, що Трибунал запрацює. Запрацює і Міжнародний компенсаційний механізм, який ми зараз будуємо”, – каже Президент.

При цьому, він наголошує на необхідності по максимуму співпрацювати з міжнародними партнерами та з Міжнародним кримінальним судом. Жоден злочин окупантів в Україні не повинен залишитись без законного вироку.

“Чи може це забезпечити лише держава? Ні. І я хочу подякувати нашим партнерам, зокрема, Нідерландам за принципове лідерство у цій роботі; усім нашим слідчим, експертам, прокурорам, всім нашим суддям, які вже працюють над цим, і усім журналістам та громадським активістам, хто долучився до справедливості. Дякую вам!”, – наголосив Президент України.

Доповнення

Від початку повномасштабного вторгнення росії за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів.

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