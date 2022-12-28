За час повномасштабного вторгнення рф за участю Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів

Цитата

“За цей час після 24-го лютого лише у мене було 850 міжнародних заходів. І так працював увесь наш дипломатичний корпус. Я хочу зараз подякувати усім, хто працював саме так, так потужно. Усім нашим дипломатам, усім нашим урядовцям і звичайно тим народним депутатам, хто допомагав МЗС і Офісу будувати проукраїнську коаліцію в світі. Я дякую вам”, – наголосив Президент.

Деталі

Зеленський також відзначив резолюцію за позбавлення росії місця у Генасамблеї ООН, за яку проголосували 143 країни.

“Ми допомогли Європі і більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз – це бути, вибачте, аморальними. 143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України і повної реалізації Статуту ООН. Це дійсно показовий приклад. Це найбільше за 10 місяців і 8 років. І я дякую усім, хто працював на цей результат. Безпрецедентно активно. Я вас вітаю! Це велика перемога!”, – додав Президент.

Доповнення

Під час свого традиційного вечірнього звернення минулої доби Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить перед Верховною Радою з щорічним посланням, де представить свій погляд на реалізацію завдань на 2023 рік.