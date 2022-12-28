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За час повномасштабного вторгнення рф за участю Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів

За час повномасштабного вторгнення рф за участю Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів

Київ • УНН

 • 334516 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося 850 міжнародних заходів. Про це Голова Держави заявив, виступаючи перед Верховною Радою на завершальному засіданні у цьому році, передає УНН.

Цитата

“За цей час після 24-го лютого лише у мене було 850 міжнародних заходів. І так працював увесь наш дипломатичний корпус. Я хочу зараз подякувати усім, хто працював саме так, так потужно. Усім нашим дипломатам, усім нашим урядовцям і звичайно тим народним депутатам, хто допомагав МЗС і Офісу будувати проукраїнську коаліцію в світі. Я дякую вам”, – наголосив Президент.

Деталі

Зеленський також відзначив резолюцію за позбавлення росії місця у Генасамблеї ООН, за яку проголосували 143 країни.

“Ми допомогли Європі і більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз – це бути, вибачте, аморальними. 143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України і повної реалізації Статуту ООН. Це дійсно показовий приклад. Це найбільше за 10 місяців і 8 років. І я дякую усім, хто працював на цей результат. Безпрецедентно активно. Я вас вітаю! Це велика перемога!”, – додав Президент.

Доповнення

Під час свого традиційного вечірнього звернення минулої доби Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить перед Верховною Радою з щорічним посланням, де представить свій погляд на реалізацію завдань на 2023 рік.

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