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За время полномасштабного вторжения рф с участием Зеленского состоялось 850 международных мероприятий

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось 850 международных мероприятий. Об этом глава государства заявил, выступая перед Верховной Радой на завершающем заседании в этом году, передает УНН.

Цитата

“За это время после 24 февраля только у меня было 850 международных мероприятий. И так работал весь наш дипломатический корпус. Я хочу сейчас поблагодарить всех, кто работал именно так, так мощно. Всем нашим дипломатам, всем нашим чиновникам и, конечно, тем народным депутатам, кто помогал МИД и Офису строить проукраинскую коалицию в мире. Я благодарю вас”, – подчеркнул Президент.

Детали

Зеленский также отметил резолюцию за лишение россии места в Генассамблее ООН, за которую проголосовали 143 страны.

“Мы помогли Европе и большинству стран мира почувствовать, что быть нейтральными сейчас – это быть, извините, безнравственными. 143 государства проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку территориальной целостности Украины и полную реализацию Устава ООН. Это действительно показательный пример. Это больше всего за 10 месяцев и 8 лет. И я благодарю всех, кто работал на этот результат. Беспрецедентно активно. Я вас поздравляю! Это великая победа!”, – добавил Президент.

Дополнение

Во время своего традиционного вечернего обращения за прошедшие сутки Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступит перед Верховной Радой с ежегодным посланием, где представит свой взгляд на реализацию задач на 2023 год.

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