Единство, безопасность, справедливость: Зеленский назвал три условия для достижения главной победы в 2023 году

Зеленский назвал три пункта, которые должны выполнить все чиновники, политические деятели и весь политический класс Украины для победы государства над диктатурой кремля.

Единство

“Единство – это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство, побеждать вместе и изменять негативные тенденции нашей многовековой истории. Чем сильнее единство – тем больше и быстрее будет наша с вами победа”, – отмечает Президент.

В этом контексте Зеленский призывает политиков прислушиваться к морали и во время борьбы Украины за собственную независимость – быть внутри этой борьбы, “а не спускаться на лыжах с горы, пока солдаты поднимают с окопов”.

“Никто на фронте не поймет тех, кто, имея какой-либо политический вес или какую-либо властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни. К жизни до 24 февраля. И если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – или политической, экономической или духовной независимости, – наше государство будет отвечать мгновенно и жестко…Я прошу всем оставить дома личные амбиции и работать на защиту нашего общего дома”, – подчеркнул Президент.

Безопасность

Зеленский отмечает, что быть одним из глобальных лидеров – это постоянный процесс поиска новых возможностей для нашего государства, новых друзей и альянсов, нового роста для экономики и общества.

“Так же безопасность государства – это не то состояние, которого достигаешь раз и навсегда, это сложная работа, это процесс. Лидерство и безопасность идут всегда рядом – приобретая одно, работаешь и на другое. Сейчас, когда враг задался целью уничтожить нас, уничтожить нашу энергетику, мы ставим своей целью стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам, любым вызовам – военным, политическим, экономическим или даже климатическим. Мы должны стать – и мы станем, потому что нет выхода – станем лидером в построении современной зеленой энергетики. Это позволит нам создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ничем, никакими ракетными ударами”, – подчеркивает глава государства.

Он упоминает вопросы энергетики, констатируя, что это опасно, когда города зависят от нескольких больших тепло- или электростанций. Современному городу требуются децентрализованные источники энергетики, источники энергии. Только зеленая энергетика может действительно это обеспечить.

“Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водородную энергетику, мы будем способны обеспечить потребности Украины, а в мирное время – и Европу. И это будет историческое усиление роли Украины в Европе. Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И это – задача, задача на завтра. А сегодня мы должны пройти и мы обязательно пройдем эту зиму”, – продолжает речь Президент.

Справедливость

“Создание Трибунала по преступлению агрессии – это неотъемлемая часть политики нашего государства. Я уверен, что Трибунал заработает. Заработает и Международный компенсационный механизм, который мы сейчас строим”, – говорит Президент.

При этом он отмечает необходимость по максимуму сотрудничать с международными партнерами и с Международным уголовным судом. Ни одно преступление оккупантов в Украине не должно остаться без законного приговора.

“Может ли это обеспечить только государство? Нет. И я хочу поблагодарить наших партнеров, в частности, Нидерландов за принципиальное лидерство в этой работе; всем нашим следователям, экспертам, прокурорам, всем нашим судьям, которые уже работают над этим, и всем присоединившимся к справедливости журналистам и общественным активистам. Благодарю вас!” – подчеркнул Президент Украины.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоялось 850 международных мероприятий.