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Кулеба: думка про те, що вільний світ має співпрацювати з Росією, щоб запобігти її союзу з КНР - нерозумна

Київ • УНН

 • 22331 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає хибною думку про те, що вільний світ має почати співпрацю з Росією, щоб запобігти її союзу з Китаєм. Про це він сказав в інтерв’ю Польському інституту міжнародних справ (PISM), пише УНН.

Кулеба: думка про те, що вільний світ має співпрацювати з Росією, щоб запобігти її союзу з КНР - нерозумна

Цитата

“Думка про те, що вільний світ може співпрацювати з авторитарною Росією, щоб запобігти союзу між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою, нерозумна. Час від часу вона з’являється в інтелектуальних та експертних колах Франції, Німеччини, США, ЄС. Москва вже потрапила на орбіту Пекіна і, ймовірно, сама побоюється наблизитися до набагато сильнішого Китаю”, — сказав міністр.

Деталі

За словами Кулеби, Китайська Народна Республіка значно випереджає Російську Федерацію за рівнем соціально-економічного розвитку.

На даний час Росія є постачальником сировини для китайської промисловості та імпортером китайських товарів з високою доданою вартістю, що вигідно для Китаю, пояснює він.

Інтерв’юер поцікавився думкою міністра з приводу чуток про те, що адміністрація США вирішила уклаласти своєрідне “перемир’я” з Росією, щоб відвернути її від союзу з Китаєм. На питання про те, чи це може означати зниження інтересу США до підтримки України, дипломат відповів, що поки не бачить підстав для таких тлумачень.

Що було раніше

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен розглядати загрозу Китаю окремо від Росії. За його словами, сьогодні НАТО стикається з глобальними викликами, в тому числі з ростом військової потужності Китаю.

Додамо

Останніми роками відносини між Китаєм та Росією укріплювалися. Частково це пояснюють загостренням стосунків обох держав зі США. Влітку цього року китайські та російські збройні сили провели військові навчання у північно-західному Китаї.
Варто також зазначити, що РФ та КНР наразі активно взаємодіють у питаннях, пов’язаних з захопленим Талібаном Афганістаном.

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