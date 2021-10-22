Байден заявив, що Китай та Росія не зможуть перевершити військову міць США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сполучені Штати мають найпотужніші збройні сили у світі, тому американцям не варто турбуватися про те, що Китай або Росія перевершать США у військовому плані. Про це в ході спілкування з виборцями заявив президент США Джо Байден, трансляцію вів CNN, передає УНН.
Цитата
“Китай, Росія і весь інший світ знають: у нас найпотужніші збройні сили у світовій історії. Не турбуйтеся про те, що вони зможуть перевершити нас”, — сказав він.
Деталі
При цьому Байден уточнив, що американцям варто загострити увагу на тому, що Росія і Китай можуть “почати займатися діями, які поставлять їх в положення, при якому вони здійснять серйозні помилки”.
Доповнення
18 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен розглядати загрозу Китаю окремо від Росії. За його словами, сьогодні НАТО стикається з глобальними викликами, в тому числі з ростом військової потужності Китаю.
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