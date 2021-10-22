Байден заявив, що Китай та Росія не зможуть перевершити військову міць США

Цитата

“Китай, Росія і весь інший світ знають: у нас найпотужніші збройні сили у світовій історії. Не турбуйтеся про те, що вони зможуть перевершити нас”, — сказав він.

Деталі

При цьому Байден уточнив, що американцям варто загострити увагу на тому, що Росія і Китай можуть “почати займатися діями, які поставлять їх в положення, при якому вони здійснять серйозні помилки”.

Доповнення

18 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен розглядати загрозу Китаю окремо від Росії. За його словами, сьогодні НАТО стикається з глобальними викликами, в тому числі з ростом військової потужності Китаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США провели три успішних тесту в рамках розробки гіперзвукових ракет