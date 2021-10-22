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Байден заявил, что Китай и Россия не смогут превзойти военную мощь США

Киев • УНН

 • 23861 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Соединенные Штаты имеют самые мощные вооруженные силы в мире, поэтому американцам не стоит беспокоиться о том, что Китай или Россия превзойдут США в военном плане. Об этом в ходе общения с избирателями заявил президент США Джо Байден, трансляцию вел CNN, передает УНН.

Байден заявил, что Китай и Россия не смогут превзойти военную мощь США

Цитата

“Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас”, — сказал он.

Детали

При этом Байден уточнил, что американцам следует заострить внимание на том, что Россия и Китай могут “начать заниматься действиями, которые поставят их в положение, при котором они совершат серьезные ошибки”.

Дополнение

18 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России. По его словам, сегодня НАТО сталкивается с глобальными вызовами, в том числе с ростом военной мощи Китая.

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