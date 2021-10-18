НАТО включить у нову стратегічну концепцію виклики зі сторони Китаю

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За його словами, протидія загрозі безпеки блоку, що виходить від підйому Китаю, стане важливою частиною майбутньої концепції НАТО, що знаменує собою істотне переосмислення цілей альянсу і відбиває геостратегічний поворот в бік Азії.

“НАТО — це союз Північної Америки і Європи, і цей регіон стикається з глобальними викликами: тероризмом, кіберпростором, але тепер також підйомом Китаю, — зазначив Столтенберг. — Тому коли справа доходить до зміцнення нашої колективної оборони, це стосується і того, як боротися з підйомом Китаю”. “Ми можемо передбачити, що підйом Китаю вплине на нашу безпеку, вже (впливає)”, — констатував він.

“Китай наближається до нас..., — сказав генсек альянсу. — Ми бачимо їх в Арктиці. Ми бачимо їх у кіберпросторі. Ми бачимо, що вони вкладають значні кошти у критично важливу інфраструктуру в наших країнах. І, звичайно ж, у них з’являється все більше і більше зброї великої дальності, що може вразити всі країни — союзники НАТО. Вони будують дуже велику кількість шахт для міжконтинентальних ракет великої дальності”.

Але в будь-якому випадку Росію і Китай не слід, за його словами, розглядати як окремі загрози. “Перш за все, Китай і Росія тісно співпрацюють, — підкреслив генсек альянсу. — По-друге, коли ми більше інвестуємо у технології..., це про них обох”.

Столтенберг 7 жовтня заявив, що лідери країн НАТО затвердять нову стратегічну концепцію альянсу на саміті у Мадриді в 2022 році. Вона покликана визначити напрями для подальшої адаптації Альянсу до нових умов.

Раніше

На початку року Столтенберг заявив, що НАТО не вважає Китай своїм противником, хоча його підйом на світовій арені створює проблеми для альянсу.