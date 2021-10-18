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НАТО включит в новую стратегическую концепцию вызовы со стороны Китая

НАТО включит в новую стратегическую концепцию вызовы со стороны Китая

Киев  •  УНН

 • 19915 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Вызовы со стороны наращивающего потенциал Китая и противодействие ему будут включены в новую стратегическую концепцию НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном интервью газете Financial Times, пишет УНН.

Детали

По его словам, противодействие угрозе безопасности блока, исходящей от подъема Китая, станет важной частью будущей концепции НАТО, что знаменует собой существенное переосмысление целей альянса, отражающее геостратегический поворот в сторону Азии.

“НАТО — это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, киберпространством, но теперь также подъемом Китая, — отметил Столтенберг. — Поэтому когда дело доходит до укрепления нашей коллективной защиты, это касается и того, как бороться с подъемом Китая”. “Мы можем предсказать, что подъем Китая повлияет на нашу безопасность, уже (влияет)”, — констатировал он.

“Китай приближается к нам..., — сказал генсек альянса. — Мы видим их в Арктике. Мы видим их в киберпространстве. Мы видим, что они вкладывают значительные средства в критически важную инфраструктуру в наших странах. И, конечно же, у них появляется все больше и больше оружия большой дальности, которое может поразить все страны — союзники НАТО. Они строят очень большое количество шахт для межконтинентальных ракет большой дальности”.

Но в любом случае Россию и Китай не следует, по его словам, рассматривать как отдельные угрозы. “Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают, — подчеркнул генсек альянса. — Во-вторых, когда мы больше инвестируем в технологии..., это про них обоих”.

Столтенберг 7 октября заявил, что лидеры стран НАТО утвердят новую стратегическую концепцию альянса на саммите в Мадриде в 2022 году. Она призвана определить направления для дальнейшей адаптации альянса к новым условиям.

Ранее

В начале года Столтенберг заявил, что НАТО не считает Китай своим противником, хотя его подъем на мировой арене создает проблемы для альянса.

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