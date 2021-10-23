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Кулеба: мысль о том, что свободный мир должен сотрудничать с Россией, чтобы предотвратить ее союз с КНР - неразумная

Киев • УНН

 • 22331 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает ошибочной мысль о том, что свободный мир должен начать сотрудничество с Россией, чтобы предотвратить ее союз с Китаем. Об этом он сказал в интервью Польскому институту международных дел (PISM), пишет УНН.

Кулеба: мысль о том, что свободный мир должен сотрудничать с Россией, чтобы предотвратить ее союз с КНР - неразумная

Цитата

"Мысль о том, что свободный мир может сотрудничать с авторитарной Россией, чтобы предотвратить союз между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, неразумна. Время от времени она появляется в интеллектуальных и экспертных кругах Франции, Германии, США, ЕС. Москва уже попала на орбиту Пекина и, вероятно, сама опасается приблизиться к гораздо более сильному Китаю", - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, Китайская Народная Республика значительно опережает Российскую Федерацию по уровню социально-экономического развития.

В настоящее время Россия является поставщиком сырья для китайской промышленности и импортером китайских товаров с высокой добавленной стоимостью, что выгодно для Китая, объясняет он.

Интервьюер поинтересовался мнением министра по поводу слухов о том, что администрация США решила заключить своеобразное "перемирие" с Россией, чтобы отвлечь ее от союза с Китаем. На вопрос о том, может ли это означать снижение интереса США к поддержке Украины, дипломат ответил, что пока не видит оснований для таких толкований.

Что было раньше

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России. По его словам, сегодня НАТО сталкивается с глобальными вызовами, в том числе с ростом военной мощи Китая.

Добавим

В последние годы отношения между Китаем и Россией укреплялись. Частично это объясняют обострением отношений обоих государств с США. Летом этого года китайские и российские вооруженные силы провели военные учения в северо-западном Китае.

Стоит также отметить, что РФ и КНР сейчас активно взаимодействуют в вопросах, связанных с захваченным Талибаном Афганистаном.

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