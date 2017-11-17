Кучма заявив про відсутність гарантій щодо звільнення заручників на Донбасі цього року

"Коли 14 місяців поспіль у Мінську обговорюється проблема і жоден обмін не відбувся, це дійсно питання з питань. 14 місяців – жодної людини... Усе, що відбувається на Донбасі, і всі перспективи розвитку подій на Донбасі залежать від Бога і Путіна", – сказав Л.Кучма.

Він також додав, що Росія хоче зробити на Донбасі заморожений конфлікт.

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"Те, що пропонує Росія на лінії зіткнення, - це зробити новий кордон з Україною. І зробити щось на кшталт Придністров'я, знову один із заморожених конфліктів, але це буде набагато гірше, тому що Придністров'я не має кордону з Росією", – зазначив Л.Кучма.

Раніше президент РФ В.Путін обговорив з ватажками "ЛНР" і "ДНР" обмін полоненими на Донбасі. У СБУ привітали кроки влади РФ щодо розблокування процесу звільнення заручників на Донбасі.