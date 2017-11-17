Кучма заявил об отсутствии гарантий по освобождению заложников на Донбассе в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил об отсутствии точных данных по обмену для освобождения украинских заложников до конца текущего года, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Когда 14 месяцев подряд в Минске обсуждается проблема и ни один обмен не состоялся, это действительно вопрос вопросов. 14 месяцев - ни одного человека... Все, что происходит на Донбассе, и все перспективы развития событий на Донбассе зависят от Бога и Путина", - сказал Л.Кучма.
Он также добавил, что Россия хочет сделать на Донбассе замороженный конфликт.
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"То, что предлагает Россия на линии соприкосновения - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то вроде Приднестровья, снова один из замороженных конфликтов, но это будет гораздо хуже, потому что Приднестровье не имеет границы с Россией" , - отметил Л.Кучма.
Ранее президент РФ В.Путин обсудил с главарями "ЛНР" и "ДНР" обмен пленными на Донбассе. В СБУ поздравили шаги власти РФ относительно разблокирования процесса освобождения заложников на Донбассе.