Кучма заявил об отсутствии гарантий по освобождению заложников на Донбассе в этом году

"Когда 14 месяцев подряд в Минске обсуждается проблема и ни один обмен не состоялся, это действительно вопрос вопросов. 14 месяцев - ни одного человека... Все, что происходит на Донбассе, и все перспективы развития событий на Донбассе зависят от Бога и Путина", - сказал Л.Кучма.

Он также добавил, что Россия хочет сделать на Донбассе замороженный конфликт.

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"То, что предлагает Россия на линии соприкосновения - это сделать новую границу с Украиной. И сделать что-то вроде Приднестровья, снова один из замороженных конфликтов, но это будет гораздо хуже, потому что Приднестровье не имеет границы с Россией" , - отметил Л.Кучма.

Ранее президент РФ В.Путин обсудил с главарями "ЛНР" и "ДНР" обмен пленными на Донбассе. В СБУ поздравили шаги власти РФ относительно разблокирования процесса освобождения заложников на Донбассе.