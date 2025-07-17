Кубок України 2025/2026: відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду

Сьогодні, 17 липня, в Будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України, у якому спочатку візьмуть участь 16 регіональних команд, передає УНН.

Деталі

Результати жеребкування кваліфікаційного раунду:

"Фазенда" (Чернівці) - "Медея–Невицький замок" (Закарпатська обл.);

"Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.) - "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.);

"Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) - "Агрон" (Тернопільська обл.);

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) - "Луцьксантехмонтаж № 536" (Волинська обл.);

"Легія" (Київ) - "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.);

"Карбон" (Черкаси) - "Пальміра" (Одеса);

"Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) - NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.);

IRON (Запоріжжя) - "Новоукраїнка" (Кіровоградська обл.).

Базові дати матчів кваліфікаційного раунду: 9-10 серпня 2025 року.

В 1/32 фіналу візьмуть участь:

8 переможців кваліфікаційного раунду;

по 16 команд з Першої та Другої ліг;

4 представники з Асоціації аматорського футболу (“Агротех” (Тишківка, Кіровоградська обл.);

“Денгофф” (Денихівка, Київська обл.);

“Корміл” (Яворів, Львівська обл.);

“Маяк” (Сарни, Рівненська обл.);

а також 12 УПЛ.

Базові дати матчів 1/32 фіналу: 23-24 серпня 2025 року.

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