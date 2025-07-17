Кубок України 2025/2026: відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду
Київ • УНН
Відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України 2025/2026, де 16 регіональних команд сформували 8 пар. Матчі цього етапу заплановані на 9-10 серпня 2025 року.
Сьогодні, 17 липня, в Будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубку України, у якому спочатку візьмуть участь 16 регіональних команд, передає УНН.
Деталі
Результати жеребкування кваліфікаційного раунду:
- "Фазенда" (Чернівці) - "Медея–Невицький замок" (Закарпатська обл.);
- "Гірник" (Новояворівськ, Львівська обл.) - "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківська обл.);
- "Колос" (Полонне, Хмельницька обл.) - "Агрон" (Тернопільська обл.);
- "Коростень/Агро-Нива" (Житомирська обл.) - "Луцьксантехмонтаж № 536" (Волинська обл.);
- "Легія" (Київ) - "Полісся Ставки" (Пісківка, Київська обл.);
- "Карбон" (Черкаси) - "Пальміра" (Одеса);
- "Олімпія" (Савинці, Полтавська обл.) - NIKA SMK (Богодухів, Харківська обл.);
- IRON (Запоріжжя) - "Новоукраїнка" (Кіровоградська обл.).
Базові дати матчів кваліфікаційного раунду: 9-10 серпня 2025 року.
В 1/32 фіналу візьмуть участь:
- 8 переможців кваліфікаційного раунду;
- по 16 команд з Першої та Другої ліг;
- 4 представники з Асоціації аматорського футболу (“Агротех” (Тишківка, Кіровоградська обл.);
- “Денгофф” (Денихівка, Київська обл.);
- “Корміл” (Яворів, Львівська обл.);
- “Маяк” (Сарни, Рівненська обл.);
- а також 12 УПЛ.
Базові дати матчів 1/32 фіналу: 23-24 серпня 2025 року.
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