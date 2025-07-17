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Кубок Украины 2025/2026: состоялась жеребьевка квалификационного раунда

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины 2025/2026, где 16 региональных команд сформировали 8 пар. Матчи этого этапа запланированы на 9-10 августа 2025 года.

Кубок Украины 2025/2026: состоялась жеребьевка квалификационного раунда

Сегодня, 17 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины, в котором сначала примут участие 16 региональных команд, передает УНН.

Детали

Результаты жеребьевки квалификационного раунда:

  • "Фазенда" (Черновцы) - "Медея–Невицкий замок" (Закарпатская обл.);
    • "Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.) - "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.);
      • "Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) - "Агрон" (Тернопольская обл.);
        • "Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) - "Луцксантехмонтаж № 536" (Волынская обл.);
          • "Легия" (Киев) - "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.);
            • "Карбон" (Черкассы) - "Пальмира" (Одесса);
              • "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.);
                • IRON (Запорожье) - "Новоукраинка" (Кировоградская обл.).

                  Базовые даты матчей квалификационного раунда: 9-10 августа 2025 года.

                  В 1/32 финала примут участие:

                  • 8 победителей квалификационного раунда;
                    • по 16 команд из Первой и Второй лиг;
                      • 4 представителя из Ассоциации любительского футбола ("Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.);
                        • "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.);
                          • "Кормил" (Яворов, Львовская обл.);
                            • "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);
                              • а также 12 УПЛ.

                                Базовые даты матчей 1/32 финала: 23-24 августа 2025 года.

                                Напомним

                                Украинская ассоциация футбола представила новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе – честь, Украине – слава".

                                Украинская ассоциация футбола в столичном Доме футбола представила обновленный формат проведения Кубка Украины сезона 2025/2026.

                                В частности, предполагается увеличение команд до 68, слепой жребий, изменение регламента проведения матчей и участие любительских команд.

                                Павел Башинский

                                Павел Башинский

                                спорт
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                                Gold
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                                Gas TTF
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