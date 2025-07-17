Кубок Украины 2025/2026: состоялась жеребьевка квалификационного раунда
Киев • УНН
Состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины 2025/2026, где 16 региональных команд сформировали 8 пар. Матчи этого этапа запланированы на 9-10 августа 2025 года.
Сегодня, 17 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины, в котором сначала примут участие 16 региональных команд, передает УНН.
Детали
Результаты жеребьевки квалификационного раунда:
- "Фазенда" (Черновцы) - "Медея–Невицкий замок" (Закарпатская обл.);
- "Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.) - "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.);
- "Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) - "Агрон" (Тернопольская обл.);
- "Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) - "Луцксантехмонтаж № 536" (Волынская обл.);
- "Легия" (Киев) - "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.);
- "Карбон" (Черкассы) - "Пальмира" (Одесса);
- "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.);
- IRON (Запорожье) - "Новоукраинка" (Кировоградская обл.).
Базовые даты матчей квалификационного раунда: 9-10 августа 2025 года.
В 1/32 финала примут участие:
- 8 победителей квалификационного раунда;
- по 16 команд из Первой и Второй лиг;
- 4 представителя из Ассоциации любительского футбола ("Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.);
- "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.);
- "Кормил" (Яворов, Львовская обл.);
- "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);
- а также 12 УПЛ.
Базовые даты матчей 1/32 финала: 23-24 августа 2025 года.
Напомним
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В частности, предполагается увеличение команд до 68, слепой жребий, изменение регламента проведения матчей и участие любительских команд.