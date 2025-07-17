Кубок Украины 2025/2026: состоялась жеребьевка квалификационного раунда

Сегодня, 17 июля, в Доме футбола состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины, в котором сначала примут участие 16 региональных команд, передает УНН.

Детали

Результаты жеребьевки квалификационного раунда:

"Фазенда" (Черновцы) - "Медея–Невицкий замок" (Закарпатская обл.);

"Горняк" (Новояворовск, Львовская обл.) - "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковская обл.);

"Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) - "Агрон" (Тернопольская обл.);

"Коростень/Агро-Нива" (Житомирская обл.) - "Луцксантехмонтаж № 536" (Волынская обл.);

"Легия" (Киев) - "Полесье Ставки" (Песковка, Киевская обл.);

"Карбон" (Черкассы) - "Пальмира" (Одесса);

"Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) - NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.);

IRON (Запорожье) - "Новоукраинка" (Кировоградская обл.).

Базовые даты матчей квалификационного раунда: 9-10 августа 2025 года.

В 1/32 финала примут участие:

8 победителей квалификационного раунда;

по 16 команд из Первой и Второй лиг;

4 представителя из Ассоциации любительского футбола ("Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.);

"Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.);

"Кормил" (Яворов, Львовская обл.);

"Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);

а также 12 УПЛ.

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23-24 августа 2025 года.

Напомним

Украинская ассоциация футбола представила новый дизайн трофея Кубка Украины. Кубок выполнен в идее казачества, а на трофее красуется лозунг "Себе – честь, Украине – слава".

Украинская ассоциация футбола в столичном Доме футбола представила обновленный формат проведения Кубка Украины сезона 2025/2026.

В частности, предполагается увеличение команд до 68, слепой жребий, изменение регламента проведения матчей и участие любительских команд.