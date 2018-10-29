Кубів: 12 підприємств із США готуються "системно" інвестувати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дванадцять американських компаній готуються проводити системні інвестиції в Україну. Про це повідомив перший віце-прем'єр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
“Вони (американські інвестори — ред.) зробили позитивний меседж щодо інвестування в Україну. Було чітко сказано, що настав час проводити системні інвестиції в Україну”, — зазначив чиновник після зустрічі із представниками 12 американських компаній.
За його словами, поглиблене інвестування американський бізнес застосовує в 4 напрямках, зокрема в агробізнес, енергетику й ІТ-технології.
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При цьому він додав, що двосторонні зустрічі чиновників двох країн свідчать про поглиблення економічних відносин України та США. Зокрема, зустрічі українських чиновників з торговим представником США мали системний характер. Також політичні й економічні відносини поглибили за останні два роки особисто президенти обох країн — Петро Порошенко і Дональд Трамп.
Як раніше повідомляв УНН, в Україну наприкінці жовтня мають приїхати 12 американських компаній для пошуку об’єктів для інвестицій та вивчення можливості великої приватизації.