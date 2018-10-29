Кубив: 12 предприятий из США готовятся "системно" инвестировать в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Двенадцать американских компаний готовятся проводить системные инвестиции в Украину. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины, министр экономического развития и торговли Степан Кубив журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Они (американские инвесторы - ред.) сделали положительный месседж относительно инвестирования в Украину. Было четко сказано, что пора проводить системные инвестиции в Украину", - отметил чиновник после встречи с представителями 12 американских компаний.
По его словам, углубленное инвестирования американский бизнес применяет в 4 направлениях, в частности в агробизнес, энергетику и ИТ-технологии.
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При этом он добавил, что двусторонние встречи чиновников двух стран свидетельствуют об углублении экономических отношений Украины и США. В частности, встречи украинских чиновников с торговым представителем США имели системный характер. Также политические и экономические отношения углубили за последние два года лично президенты обеих стран - Петр Порошенко и Дональд Трамп.
Как ранее сообщал УНН, в Украине в конце октября должны приехать 12 американских компаний для поиска объектов для инвестиций и изучения возможности большой приватизации.