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Куба очікує результатів референдуму за нову конституцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Кубі відбувся референдум щодо нової конституції, явка на якому склала більше 80%. США не визнали прогресу Куби, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Дебати щодо конституції багато місяців домінували в місцевій політиці, проте США відреагували на них, як на "черговий трюк кубинського режиму, щоб приховати свої репресії та тиранію", - таку характеристику референдуму дав радник Білого Дому Джон Болтон.

Нова конституція зберігає однопартійну соціалістичну систему, проте вносить ряд нововведень, що робить зміни в суспільному устрої схожими на пізньорадянські.

Так, новий проект конституції передбачає визнання приватної власності та іноземних інвестицій, введення вищих державних посад за прикладом сучасних західних держав, введення дворазового 5-річного строку президентства, заборона дискримінації за ознакою раси, гендера чи сексуальної орієнтації тощо.

Щодо останнього пункту висловлювали занепокоєння релігійні кола Куби - вони вбачають у ньому можливість легалізації одностатевих шлюбів.

Як повідомляв УНН, 24 лютого на Кубі відбувся референдум стосовно прийняття нової конституції

Нагадаємо, парламент Куби затвердив проект нової конституції країни. 

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