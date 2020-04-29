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КСУ сьогодні розгляне закон про недоторканність нардепів

КСУ сьогодні розгляне закон про недоторканність нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Конституційний Суд України сьогодні, 29 квітня, розглядатиме конституційне подання народних депутатів щодо конституційності закону про депутатську недоторканність. Про це УНН повідомляє з посиланням на проект порядку денного КСУ.

“Розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання)”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що конституційне подання підписали переважно депутати від фракції “Опозиційної платформи — За життя” (Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Ілля Кива, Василь Німченко, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Тарас Козак та інші).

Нагадаємо, що 31 січня до КСУ надійшло подання щодо розгляду закону про недоторканність нардепів.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України). У грудні Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

З 1 січня 2020 року закон про скасування депутатської недоторканності набрав чинності.

Українські Національні Новини

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