КСУ розгляне справу щодо конституційності положень закону про НАБУ 10 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Конституційний суд України ухвалив постанову про розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону “Про Національне антикорупційне бюро України” на відкритій частині пленарного засідання 10 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
Повідомляється, що Конституційний Суд України постановив Ухвалу № 34-у/2020 від 28 серпня 2020 року про розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14 жовтня 2014 року № 1698—VII зі змінами на пленарному засіданні Великої палати Конституційного Суду України у формі усного провадження.
“Розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання Суду відбудеться 10 вересня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що КСУ вважає за необхідне розглянути цю справу за участю представників суб’єкта права на конституційне подання, Верховної Ради України, Президента України та із залученням Голови Верховного Суду, Голови Вищого антикорупційного суду, Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, Директора Державного бюро розслідувань, виконуючого обов’язки Директора Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У свою чергу, у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) заявили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим.
Також у заяві Офісу Президента України повідомлялося, що нового директора НАБУ оберуть на прозорому конкурсі.