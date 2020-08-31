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КСУ рассмотрит дело о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Киев • УНН

 • 11676 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Конституционный суд Украины принял постановление о рассмотрении дела о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" на открытой части пленарного заседания 10 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

КСУ рассмотрит дело о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Сообщается, что Конституционный Суд Украины постановил Постановление № 34-у/2020 от 28 августа 2020 года о рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года № 1698-VII с изменениями на пленарном заседании палаты Конституционного Суда Украины в форме устного производства.

"Рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания Суда состоится 10 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КСУ считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады Украины, Президента Украины и с привлечением Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего антикоррупционного суда, Генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Председателя Национального агентства по предупреждению коррупции, Директора Государственного бюро расследований, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ политически мотивированное.

Также в заявлении Офиса Президента Украины сообщалось, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе.

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