КСУ почав розгляд питання конституційності закону про депутатську недоторканність
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Конституційний Суд України сьогодні, 29 квітня, розглядає конституційне подання народних депутатів щодо конституційності закону про депутатську недоторканність, передає кореспондент УНН.
“Оголошую пленарне засідання відкритим”, — сказав головуючий суддя Олександр Тупицький.
Під час слухання також присутні народний депутат України від “Опозиційна платформа — За життя” Василь Німченко, представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України Федір Веніславський та постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Ольга Совгиря.
Совгиря зазначила, що дискусійним є положення, чи може КСУ розглядати такої категорії справи.
“В одній ухвалі йдеться, що КСУ може розглядати такі справи, а в іншій — ні”, — зазначила вона.
Своєю чергою, Веніславський заявив клопотання щодо розгляду справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)” у формі усного провадження.
Після чого суддя КСУ Віктор Кривенко зачитав подання нардепів.
Велика палата КСУ перейшла до закритої частини пленарного засідання у справі за конституційним поданням нардепів.
Раніше УНН писав, що КСУ сьогодні, 29 квітня, розгляне закон про недоторканність нардепів.
Нагадаємо, що 31 січня до КСУ надійшло подання щодо розгляду закону про недоторканність нардепів.
Також нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України). У грудні Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.
З 1 січня 2020 року закон про скасування депутатської недоторканності набрав чинності.